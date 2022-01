Perché la Cechia si sta allontanando dal gruppo di Visegrad (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una banda con spartiti diversi. «L’Ungheria e la Polonia sono oggi in una seria disputa con il resto dell’Unione europea, mentre Repubblica Ceca e Slovacchia non suonano le stesse note». Parole e musica del ministro per gli Affari europei di Praga, Mikuláš Bek, espresse durante un’intervista al quotidiano ceco Hospodá?ské noviny. Il dato che ne emerge sembra incontrovertibile: il gruppo di Visegrad è in crisi. «Non bisogna essere sorpresi: le elezioni hanno mutato il quadro politico all’interno del gruppo, con Ungheria e Polonia che già guardano alle prossime elezioni nazionali e la Repubblica Ceca che è appena uscita da una tornata elettorale piuttosto rilevante», sottolinea a Linkiesta Matteo Villa, ricercatore dell’Ispi. Le prime decisioni del governo di Petr Fiala, il nuovo primo ministro ceco, sembrano confermarlo: Praga può ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una banda con spartiti diversi. «L’Ungheria e la Polonia sono oggi in una seria disputa con il resto dell’Unione europea, mentre Repubblica Ceca e Slovacchia non suonano le stesse note». Parole e musica del ministro per gli Affari europei di Praga, Mikuláš Bek, espresse durante un’intervista al quotidiano ceco Hospodá?ské noviny. Il dato che ne emerge sembra incontrovertibile: ildiè in crisi. «Non bisogna essere sorpresi: le elezioni hanno mutato il quadro politico all’interno del, con Ungheria e Polonia che già guardano alle prossime elezioni nazionali e la Repubblica Ceca che è appena uscita da una tornata elettorale piuttosto rilevante», sottolinea a Linkiesta Matteo Villa, ricercatore dell’Ispi. Le prime decisioni del governo di Petr Fiala, il nuovo primo ministro ceco, sembrano confermarlo: Praga può ...

