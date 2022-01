Meyer | bambina con tumore | intervento le preserva la fertilità

(Di sabato 22 gennaio 2022) Si tratta di unrealmente eccezionale, uno dei primi in Italia, compiuto al pediatricodi Firenze: dove è statata ladi unadi 10 anni con. La, seguita dal centro di Oncologia pediatrica delper un sarcoma di Ewing, è stata sottoposta con successo a unmini invasivo in laparoscopia per la crioconservazione del tessuto ovarico L'articolo proviene da Firenze Post.

FIRENZE - È successo al Meyer, ed è uno dei pochi casi in Italia: una bambina di 10 anni, seguita dal centro di Oncologia pediatrica del Meyer per un sarcoma di Ewing, è stata sottoposta con successo a un intervento per la crioconservazione del tessuto ovarico.