Ma che razza di democrazia è questa, dove il popolo rinuncia alla sovranità e non va nemmeno a votare? (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Marcello Veneziani. Ha senso eleggere un parlamentare se va a votare solo la decima parte della popolazione? Può ancora chiamarsi suffragio universale, democrazia, rappresentanza del popolo, se nove cittadini su dieci non vanno nemmeno a votare? Non sarebbe più giusto lasciare il seggio vacante se più della metà (o se volete, più dei due Leggi su freeskipper (Di venerdì 21 gennaio 2022) di Marcello Veneziani. Ha senso eleggere un parlamentare se va asolo la decima parte della popolazione? Può ancora chiamarsi suffragio universale,, rappresentanza del, se nove cittadini su dieci non vanno? Non sarebbe più giusto lasciare il seggio vacante se più della metà (o se volete, più dei due

Advertising

ilriformista : Anni di piazze a tuonare contro la corruzione e a stramaledire la razza politica, e poi #Grillo finisce alla gogna… - freeskipperIT : Ma che razza di democrazia è questa, dove il popolo rinuncia alla sovranità e non va nemmeno a votare? - BandyCrash : RT @Gengiskan73: Manca solo che in un DL si scriva: 'i non vaccinati sono una razza inferiore'. Forza, scrivetelo, nazisti di merda, toglie… - CAvondet : @giusepp34193958 Vedi che non hai capito, la superbia è già dentro di noi. Il veleno del serpente antico ci ha modi… - PaoloLeChat : @StevLova @KiuppusDeWumpus Mediamente non si ha idea di cosa sia un pedigree Si pensa sia un orpello inutile, come… -