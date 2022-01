Lo stupro di Primavalle: i genitori complici, la vittima insultata: “Giuro che gli sparo in faccia” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mettono i brividi i dettagli dello stupro di Capodanno avvenuto in una villa di Primavalle un anno fa. In pieno lockdown. Alcune famiglie erano al corrente di quanto avvenuto. “Ci sono i silenzi – scrive Repubblica – le omissioni, la denuncia arrivata solo il giorno dopo il racconto dello stupro, le strategie per togliere i figli dai guai”. C’è pure un patrigno che chiede: “Ti sei divertito almeno?“, tutto compiaciuto per l’impresa dello stupro di gruppo. Tutto nasce dall’incontro tra i ragazzi di Primavalle e le ragazze dei Parioli, per un festino proibito a base di droghe e alcol. “Tra Primavalle, Torrevecchia e Quartaccio, quartieri di periferia – scrive ancora Repubblica – ci sono persino papà e mamme che, una volta scoppiato il caso delle violenze, si sono messi nelle mani di un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Mettono i brividi i dettagli dellodi Capodanno avvenuto in una villa diun anno fa. In pieno lockdown. Alcune famiglie erano al corrente di quanto avvenuto. “Ci sono i silenzi – scrive Repubblica – le omissioni, la denuncia arrivata solo il giorno dopo il racconto dello, le strategie per togliere i figli dai guai”. C’è pure un patrigno che chiede: “Ti sei divertito almeno?“, tutto compiaciuto per l’impresa dellodi gruppo. Tutto nasce dall’incontro tra i ragazzi die le ragazze dei Parioli, per un festino proibito a base di droghe e alcol. “Tra, Torrevecchia e Quartaccio, quartieri di periferia – scrive ancora Repubblica – ci sono persino papà e mamme che, una volta scoppiato il caso delle violenze, si sono messi nelle mani di un ...

