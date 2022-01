LIVE Sonego-Kecmanovic 4-6 7-6 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: equilibrio in avvio di terzo set! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Serve bene esterno Sonego. 2-1 Kecmanovic. Malgrado qualche errore, si salva il classe 1999 di Belgrado. 40-30 Seconda di servizio sostanziosa al corpo: palla del 2-1. 30-30 Sbaglia il dritto Sonego! Si poteva fare di più. 15-30 PASSANTE DI Sonego! Kecmanovic sembra essere crollato fisicamente. 15-15 Rimane sulla racchetta la risposta a Sonego. 0-15 Errore banale di Kecmanovic con il rovescio, distante dalla palla. 1-1. Ottimo turno di battuta per Sonego, risolto da due bellissimi dropshot. 40-15 Lungo il rovescio di Kecmanovic, meno intenso di prima il serbo. 30-15 Altra palla corta deliziosa! Che mano! 15-15 Troppo fermo sulle gambe nel colpire il dritto ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Serve bene esterno. 2-1. Malgrado qualche errore, si salva il classe 1999 di Belgrado. 40-30 Seconda di servizio sostanziosa al corpo: palla del 2-1. 30-30 Sbaglia il dritto! Si poteva fare di più. 15-30 PASSANTE DIsembra essere crollato fisicamente. 15-15 Rimane sulla racchetta la risposta a. 0-15 Errore banale dicon il rovescio, distante dalla palla. 1-1. Ottimo turno di battuta per, risolto da due bellissimi dropshot. 40-15 Lungo il rovescio di, meno intenso di prima il serbo. 30-15 Altra palla corta deliziosa! Che mano! 15-15 Troppo fermo sulle gambe nel colpire il dritto ...

