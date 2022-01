LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 7-6 4-6 2-6 4-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti in una battaglia ancora apertissima! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 BRAVISSIMO Berrettini A TENERE IL SERVIZIO! l’azzurro si prende il game a rete e resta avanti. 40-30 Scappa via il back di rovescio di recupero di Berrettini sulla spinta diagonale di Alcaraz. 40-15 Sul nastro la risposta dello spagnolo. 30-15 Back di rovescio in rete per l’azzurro. 30-0 47° errore non forzato per lo spagnolo. 15-0 Prima precisa di Berrettini. 3-3 Scappa via il servizio senza palle break. AD-40 Servizio esterno e contropiede di diritto del #31 al mondo 40-40 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI Berrettini! Sul nastro il diritto difensivo dell’iberico. AD-40 Sul nastro la risposta dell’italiano. 40-40 Servizio e diritto a sventaglio lungo dello spagnolo. AD-40 ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 BRAVISSIMOA TENERE IL SERVIZIO!si prende il game a rete e resta. 40-30 Scappa via il back di rovescio di recupero disulla spinta diagonale di. 40-15 Sul nastro la risposta dello spagnolo. 30-15 Back di rovescio in rete per. 30-0 47° errore non forzato per lo spagnolo. 15-0 Prima precisa di. 3-3 Scappa via il servizio senza palle break. AD-40 Servizio esterno e contropiede di diritto del #31 al mondo 40-40 CHE ROVESCIO LUNGOLINEA DI! Sul nastro il diritto difensivo dell’iberico. AD-40 Sul nastro la risposta dell’italiano. 40-40 Servizio e diritto a sventaglio lungo dello spagnolo. AD-40 ...

