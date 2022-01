LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 4-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’iberico piazza il controbreak e il sorpasso nel 2° set! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Missile di rovescio lungolinea dell’iberico dopo aver inchiodato l’avversario. 15-0 Pessimo back di rovescio dell’azzurro che finisce troppo lontano dalla palla. 5-5 Game a zero importantissimo per Berrettini. 40-0 Sesto ace dell’italiano. 30-0 Spinge senza paura l’azzurro in uscita dal servizio. 15-0 Servizio e diritto del romano. 4-5 Alcaraz mette il naso avanti nel secondo set dopo essere cresciuto di rendimento. 40-15 Prima esterna del classe 2003. 30-15 Terzo doppio fallo per Alcaraz. 30-0 Rovescio lungo di Berrettini. 15-0 Ace dell’iberico. 4-4 ARRIVA IL controbreak DI Alcaraz!!!! Lo spagnolo fa partire lo scambio e al settimo tentativo strappa il servizio: back di ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Missile di rovescio lungolinea deldopo aver inchiodato l’avversario. 15-0 Pessimo back di rovescio dell’azzurro che finisce troppo lontano dalla palla. 5-5 Game a zero importantissimo per. 40-0 Sesto ace dell’italiano. 30-0 Spinge senza paura l’azzurro in uscita dal servizio. 15-0 Servizio e diritto del romano. 4-5mette il naso avanti nel secondo set dopo essere cresciuto di rendimento. 40-15 Prima esterna del classe 2003. 30-15 Terzo doppio fallo per. 30-0 Rovescio lungo di. 15-0 Ace del. 4-4 ARRIVA ILDI!!!! Lo spagnolo fa partire lo scambio e al settimo tentativo strappa il servizio: back di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Alcaraz 0-1 terzo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Alcaraz #terzo… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Alcaraz 6-2 1-0 terzo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Alcaraz… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz Australian Open 2022 in DIRETTA: Krejcikova batte Ostapenko al terzo set! Tra poco tocca al… - e_fernando_slm : Live berrettini alcaraz 6 2 4 3 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 3-2 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro avanti di un break nel 2° set! -… -