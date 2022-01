La tenaglia pro-Draghi | il confine ucraino e i pistacchi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Vale per tre cene, tanto da qui a domenica sera (e prossime pure) non si parlerà d’altro che di chiame, conti, schieramenti, candidature nascoste e palesi per la presidenza della Repubblica. Allora, sbrighiamo rapidamente la pratica delle notizie, dicendo che si sta stringendo una specie dipro-fatta dal Pd e sempre più dai 5 stelle, da una parte, e dai molto sornioni Fratelli d’Italia dall’altra. In mezzo c’è l’attivismo di Matteo Salvini, che, forse per ragioni di orgoglio o, meglio, di leadership interna al partito, dà l’impressione di sbattersi per cercare il famoso nome proposta dal centrodestra e gradito a sufficienza per ottenere anche voti negli altri schieramenti, e c’è la riserva non sciolta di Silvio Berlusconi, da cui è derivata una certa rigidità alla manovra del campo conservatore e centrista moderato. La ...