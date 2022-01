Kia Niro, in rampa di lancio la seconda generazione. Prevista in Italia per l’estate (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo aver lasciato intravedere la seconda generazione della Niro nel corso del Seoul Mobility Show, Kia la fa debuttare ufficialmente svelandone alcuni dettagli tecnici. Riprogettata da zero e basata su una piattaforma inedita, l’auto è leggermente cresciuta nelle dimensioni esterne (più 6,5 cm in lunghezza, per 442 cm totali, 2 cm in larghezza, 1 cm in altezza e 2 cm nel passo): ne risulta un’abitabilità interna e una capacità di carico più generose (fino a 451 litri la volumetria del vano di carico). Nell’abitacolo, nondimeno, spiccano materiali di rivestimento più pregiati ed ecologici – quello del padiglione è realizzato con carta da parati riciclata, i sedili sono fatti di Bio PU con Tencel ricavato da foglie di eucalipto – e i display digitali: sono ad alta definizione, da 10,25 pollici, e integrati in un’unica soluzione; il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dopo aver lasciato intravedere ladellanel corso del Seoul Mobility Show, Kia la fa debuttare ufficialmente svelandone alcuni dettagli tecnici. Riprogettata da zero e basata su una piattaforma inedita, l’auto è leggermente cresciuta nelle dimensioni esterne (più 6,5 cm in lunghezza, per 442 cm totali, 2 cm in larghezza, 1 cm in altezza e 2 cm nel passo): ne risulta un’abitabilità interna e una capacità di carico più generose (fino a 451 litri la volumetria del vano di carico). Nell’abitacolo, nondimeno, spiccano materiali di rivestimento più pregiati ed ecologici – quello del padiglione è realizzato con carta da parati riciclata, i sedili sono fatti di Bio PU con Tencel ricavato da foglie di eucalipto – e i display digitali: sono ad alta definizione, da 10,25 pollici, e integrati in un’unica soluzione; il ...

