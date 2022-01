Inter, distrazione ai flessori per Correa. Sarà rivalutato tra due settimane (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’Inter ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni di Correa dopo l’infortunio nella sfida di Coppa Italia contro l’Empoli. Gli esami hanno evidenziato una distrazione ai flessori. Per rivalutarlo occorreranno almeno due settimane. Di seguito la nota del club: “Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore Sarà rivalutato tra circa due settimane”. Stesso infortunio capitato a dicembre. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 gennaio 2022) L’ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni didopo l’infortunio nella sfida di Coppa Italia contro l’Empoli. Gli esami hanno evidenziato unaai. Per rivalutarlo occorreranno almeno due. Di seguito la nota del club: “Joaquinsi è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato unaaidella coscia sinistra. Il giocatoretra circa due”. Stesso infortunio capitato a dicembre. L'articolo ilNapolista.

