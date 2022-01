Ingrid Alexandra di Norvegia: la futura sovrana compie 18 anni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 21 gennaio è un giorno molto importante per la famiglia reale norvegese che celebra quest’anno la maggiore età della principessa Alexandra. Si tratta della figlia maggiore del principe ereditario Haakon e della principessa ereditaria Mette-Marit. La principessa, che ora è maggiorenne, ha acquisito il diritto di servire come reggente se necessario. Un giorno, inoltre, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 21 gennaio è un giorno molto importante per la famiglia reale norvegese che celebra quest’anno la maggiore età della principessa. Si tratta della figlia maggiore del principe ereditario Haakon e della principessa ereditaria Mette-Marit. La principessa, che ora è maggiorenne, ha acquisito il diritto di servire come reggente se necessario. Un giorno, inoltre, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

