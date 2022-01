In Rai pari presenza di uomini e donne nei talk show. Ma le iniquità rimangono (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Rai si è impegnata (finalmente) a garantire una pari presenza di uomini e donne nei talk show del servizio pubblico con la firma del protocollo No Women No Panel, siglato ieri in via Mazzini dalla ministra per le pari Opportunità Elena Bonetti, Marinella Soldi, presidente Rai, dal Cnel, dall’Anci, dal Cnr, Accademia dei Lincei, dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. L’era dei “manels”, ovvero dei panel dove intervengono solo uomini, pare essere destinata al tramonto, perlomeno sugli schermi della televisione pubblica. Ci si dovrebbe rallegrare per la firma di questo protocollo se non fosse per l’amarezza di constatare che la parità tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) La Rai si è impegnata (finalmente) a garantire unadineidel servizio pubblico con la firma del protocollo No Women No Panel, siglato ieri in via Mazzini dalla ministra per leOpportunità Elena Bonetti, Marinella Soldi, presidente Rai, dal Cnel, dall’Anci, dal Cnr, Accademia dei Lincei, dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. L’era dei “manels”, ovvero dei panel dove intervengono solo, pare essere destinata al tramonto, perlomeno sugli schermi della televisione pubblica. Ci si dovrebbe rallegrare per la firma di questo protocollo se non fosse per l’amarezza di constatare che latà tra ...

