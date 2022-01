Il diritto all’identità | “Sentivano solo di non essere felici” | storia di Camilla e di un Paese che abbandona

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Vi è mai capitato diin imbarazzo per non sapere bene un’altra lingua? Ma al contempo avere tanta voglia di impararla? Ci sono studi sociologici e neurologici molto importanti che dimostrano che le parole che usiamo plasmano i nostri pensieri. Questo è uno dei motivi per cui quando impariamo una lingua nuova finiamo poi col pensare e sognare in quella lingua. Diventa parte di noi. C’è una lingua, a mio avviso, più importante di tutte le altre. Un lingua che è capace di farci sentire più liberi e uguali agli altri. C’è una lingua nella quale la parola normale e la parola diverso si svuotano di significato. Identità di genere e genere grammaticale, una lingua che non cambia e i pensieri che purtroppo restano C’è stato un libro che mi ha fatto sentire in imbarazzo, perché mi ha sbattuto in faccia i confini che a volte ancora ho.C’è stata una persona ...