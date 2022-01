GF Vip, Barù si scaglia contro Delia: «Non voglio sparare sulla croce rossa, ma non hai un senso. Sei venuta qui a fare la vittima» – Video (Di venerdì 21 gennaio 2022) Barù - US Endemol Shine Se diversi concorrenti, fin dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, si sono schierati in favore di Delia Duran, Barù Gaetani non crede al contrario alla “buona fede” della donna, visto che a suo dire sta mettendo su un “teatrino” per passare come l’unica vittima dell’avvicinamento tra il “marito” Alex Belli e Soleil Sorge. Un sospetto che, nelle scorse ore, l’uomo ha palesato alla diretta interessata. Tutto è partito quando Barù ha fatto presente a Delia che poteva tranquillamente nominarlo nella puntata di stasera, perchè lui avrebbe fatto lo stesso con lei. A quel punto, la venezuelana gli ha chiesto delle spiegazioni, specificando: “Sono falsa?“. Gaetani non si è lasciato intimorire, asserendo che gliel’avrebbe spiegato al momento delle nomination, per ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 21 gennaio 2022)- US Endemol Shine Se diversi concorrenti, fin dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, si sono schierati in favore diDuran,Gaetani non crede al contrario alla “buona fede” della donna, visto che a suo dire sta mettendo su un “teatrino” per passare come l’unicadell’avvicinamento tra il “marito” Alex Belli e Soleil Sorge. Un sospetto che, nelle scorse ore, l’uomo ha palesato alla diretta interessata. Tutto è partito quandoha fatto presente ache poteva tranquillamente nominarlo nella puntata di stasera, perchè lui avrebbe fatto lo stesso con lei. A quel punto, la venezuelana gli ha chiesto delle spiegazioni, specificando: “Sono falsa?“. Gaetani non si è lasciato intimorire, asserendo che gliel’avrebbe spiegato al momento delle nomination, per ...

Advertising

Heidy_VIP_ : Ma perchè Barù sta per terra ? #gfvip - Imsherlocked99 : L’amica di Barù ha appena detto al gf vip party che secondo lei, lui vede Jess come un’amica, si sente come il frat… - infoitcultura : Sorpresa al GF Vip, Barù e la rivelazione su Soleil Sorge - infoitcultura : GF Vip: Barù confessa il suo interesse per Soleil! - infoitcultura : Gf Vip, Barù non si trattiene più: 'Pensieri erotici su Soleil' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù DELIA DURAN/ 'Soleil? Senza rispetto', poi attacca Alex 'Mania di protagonismo!' ...del Grande Fratello Vip . La modella ha voluto parlare con Davide Silvestri della sua amicizia con Alex Belli e di cosa le ha detto il marito sull'attore di "Vivere". Delia ha anche discusso con Barù ...

GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Diretta: Alex Belli vs Delia 'Ma la smetti?' (36a puntata) ... che però ha preso da lui le distanze, o ancora Barù , che è stato molto critico sul suo conto? Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore. Grande Fratello Vip 2021: Sorpresa in vista per Manila ...

GF Vip, la cronaca della 30ma puntata: Alessandro, Barù, Eva e Federica in nomination. La Bruganelli salta la leggo.it ...del Grande Fratello. La modella ha voluto parlare con Davide Silvestri della sua amicizia con Alex Belli e di cosa le ha detto il marito sull'attore di "Vivere". Delia ha anche discusso con...... che però ha preso da lui le distanze, o ancora, che è stato molto critico sul suo conto? Tutto sarà più chiaro nelle prossime ore. Grande Fratello2021: Sorpresa in vista per Manila ...