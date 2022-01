Dominik Paris: “Ho sciato male, non cerco scuse. Domenica un’altra possibilità”. Innerhofer: “Ero incollato” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dominik Paris ha vinto per ben quattro volte in carriera sulla Streif, ma oggi ha completamente steccato la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro non è riuscito a incantare su una delle piste più mitiche del Circo Bianco, ha faticato sulla stradina e poi ha sofferto anche nella seconda parte di gara, accusando addirittura 2.22 secondi di ritardo dal norvegese Aleksander Kilde e chiudendo in 27ma posizione. L’altoatesino ha sciato male e ha raccolto il peggior risultato della stagione, perdendo anche il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Il nostro portacolori ha analizato la sua prestazione attraverso i canali federali: “Si possono dire tante cose, ma non ho sciato bene. È possibile che i primi numeri abbiano avuto ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha vinto per ben quattro volte in carriera sulla Streif, ma oggi ha completamente steccato la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurro non è riuscito a incantare su una delle piste più mitiche del Circo Bianco, ha faticato sulla stradina e poi ha sofferto anche nella seconda parte di gara, accusando addirittura 2.22 secondi di ritardo dal norvegese Aleksander Kilde e chiudendo in 27ma posizione. L’altoatesino hae ha raccolto il peggior risultato della stagione, perdendo anche il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Il nostro portacolori ha analizato la sua prestazione attraverso i canali federali: “Si possono dire tante cose, ma non hobene. È possibile che i primi numeri abbiano avuto ...

