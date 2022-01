Da Sinatra a Battisti | tra Tenco e Bertè | le cover e i duetti di Sanremo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Da My Way di Franka Mi sono innamorato di te di Luigi; da You make me feel (like a natural woman) di Aretha Franklin a Canzone di Don Backy, a Your Song di Elton John: i classici della ...

... "Your Song" ( Elton John ); Yuman con Rita Marcotulli : "My Way" ( Frank); Aka7Evan ... Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo : "Io Vivrò Senza Te" ( Lucio); Irama con ...ma se vuoi, di Lucioal quale renderà omaggio anche Giusy Ferreri con Io vivrò senza te, ... di Elton John, in coppia con Malika Ayane; Yuman proporrà My Way di Frankcon Rita ...Cover e duetti di Sanremo 2022: da Lauro-Bertè a Irama-Grignani, Elisa sceglie Flashdance Donatella Rettore e Ditonellapiaga Donatella Rettore Elisa Loredana Bertè Achille Lauro Sangiovanni Gianni Mor ...I classici della musica italiana e internazionale animeranno venerdì 4 febbraio la serata cover di Sanremo, uno degli appuntamenti fissi del festival. Le scelte degli artisti in gara, pescate dal gran ...