CSKA Mosca-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2022: orario, tv, programma, streaming 21 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) A 72 ore di distanza dal successo interno contro l’Alba Berlino (84-76) nel recupero della diciottesima giornata, l’Olimpia Milano vola a Mosca per affrontare il CSKA nel ventiduesimo turno di Eurolega. I meneghini vogliono il tris per dare continuità ai due successi contro i tedeschi e contro il Barcellona in trasferta della settimana scorsa. La squadra di Ettore Messina, che deve ancora recuperare tre match (due interni contro Zenit San Pietroburgo ed Unics Kazan più uno esterno contro lo Zalgiris Kaunas), occupa il quarto posto in classifica con uno score di 12-6. I biancorossi sono preceduti dalle due spagnole Barcellona e Real Madrid e dai greci dell’Olympiacos Pireo. In campionato l’Olimpia ha subito una battuta d’arresto all’overtime contro Pesaro nell’ultimo turno, mantenendo ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) A 72 ore di distanza dal successo interno contro l’Alba Berlino (84-76) nel recupero della diciottesima giornata, l’vola aper affrontare ilnel ventiduesimo turno di. I meneghini vogliono il tris per dare continuità ai due successi contro i tedeschi e contro il Barcellona in trasferta della settimana scorsa. La squadra di Ettore Messina, che deve ancora recuperare tre match (due interni contro Zenit San Pietroburgo ed Unics Kazan più uno esterno contro lo Zalgiris Kaunas), occupa il quarto posto in classifica con uno score di 12-6. I biancorossi sono preceduti dalle due spagnole Barcellona e Real Madrid e dai greci dell’Olympiacos Pireo. In campionato l’ha subito una battuta d’arresto all’overtime contro Pesaro nell’ultimo turno, mantenendo ...

Advertising

DiMarzio : .@OfficialSSLazio, #Muriqi piace al Cska Mosca: contatti in corso - rick_orso : Le parole di Ettore Messina e di Kyle Hines in vista della sfida contro il CSKA Mosca - mcarniglia20 : Le parole di Ettore Messina e di Kyle Hines in vista della sfida contro il CSKA Mosca - marzagalia : Le parole di Ettore Messina e di Kyle Hines in vista della sfida contro il CSKA Mosca - eurodevotion : Le parole di Ettore Messina e di Kyle Hines in vista della sfida contro il CSKA Mosca -