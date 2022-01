Coronavirus, ultime notizie 21 gennaio 2022: le regioni che passano di colore e il nuovo Dpcm in arrivo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sta per terminare un’altra settimana, e come ogni venerdì, il monitoraggio settimanale decreterà il possibile passaggio di colore in alcune regioni. Ma non solo, nella lotta al covid quella di oggi 21 gennaio 2022 è una giornata importante: il premier Draghi dovrà firmare un nuovo Dpcm con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il green pass base dall’1 febbraio. Green pass e attività esenti: previsti controlli a campione anche dove non serve il certificato – ore 8.42 Il Dpcm con la lista di negozi e attività che sono accessibili senza Green pass verrà firmato nelle prossime ore, ma già filtrano le prime indiscrezioni sulla bozza. Le nuove misure entreranno in vigore dal prossimo 1° febbraio 2022, una nuova mossa per arginare la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sta per terminare un’altra settimana, e come ogni venerdì, il monitoraggio settimanale decreterà il possibile passaggio diin alcune. Ma non solo, nella lotta al covid quella di oggi 21è una giornata importante: il premier Draghi dovrà firmare uncon la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il green pass base dall’1 febbraio. Green pass e attività esenti: previsti controlli a campione anche dove non serve il certificato – ore 8.42 Ilcon la lista di negozi e attività che sono accessibili senza Green pass verrà firmato nelle prossime ore, ma già filtrano le prime indiscrezioni sulla bozza. Le nuove misure entreranno in vigore dal prossimo 1° febbraio, una nuova mossa per arginare la ...

