Boom contagi scuole materne | Fism | noi responsabili | il governo non ci escluda dai ristori

(Di venerdì 21 gennaio 2022)- Mentre si va allargando la lista dei luoghi dove fra pochi giorni sarà necessario esibire il Green pass per l'accesso, a preoccupare è soprattutto la situazione delledell’infanzia che, com'è noto, in Italia sono rappresentate per circa il 35% dalla, la Federazione Italianaalla quale fanno riferimento circa novemila realtà educative e che coinvolgono quasi cinquecentomila bambini ed oltre quarantamila addetti fra educatori e personale vario. L'articolo .

Il Sole 24 ORE

Il ministro nega ildie i presidi insorgono La più grossa criticità dal rientro? 'La gestione del nuovo protocollo delle quarantene: è fortemente problematico. Le Asl non riescono a ...Il 20% dei positivi a Como ha meno di 12 anni e la spinta più forte deisi nota tra i tre e i cinque anni, età in cui le infezioni sono cresciute dell'80%. I dati settimanali forniti da Ats Insubria mostrano un forte incremento delle positività nell'infanzia e ...NAPOLI – Resta stabile il tasso di incidenza in Campania ma cresce la preoccupazione per i contagi pediatrici. I positivi sono 16.977 su 102.720 test e il tasso è del 16,52%, stabile rispetto al 16,45 ...Tanti bambini e ragazzi in isolamento esclusi dalle lezioni dei compagni La regione resta gialla ed evita la zona arancione: oggi il verdetto ufficiale ...