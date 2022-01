Beautiful, trama 21 gennaio 2022: la rivelazione di Hope (Di venerdì 21 gennaio 2022) Anticipazioni Beautiful oggi 21 gennaio 2022 con la verità di Hope e la vera natura di Thomas che non tarderà, nuovamente, ad emergere. Liam e Steffy troppo vicini? In questa puntata Beautiful di oggi, 21 gennaio 2022, non mancheranno i colpi di scena e delle rivelazioni scottanti. Liam è sempre più arrabbiato con Hope, convinto che lei lo abbia tradito con Thomas. Lo Spencer, preoccupato per le sorti della moglie, si era recato a casa del Forrester. In un gioco di penombra e luci soffuse romantiche, il figlio di Bill ha visto il suo nemico baciare sua moglie. Una visione che lo ha messo al tappeto, tanto da non aver reagito ed essere scappato senza farsi sentire da nessuno. Putroppo Liam non conosce ancora la verità. Infatti Thomas non ha baciato la ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 gennaio 2022) Anticipazionioggi 21con la verità die la vera natura di Thomas che non tarderà, nuovamente, ad emergere. Liam e Steffy troppo vicini? In questa puntatadi oggi, 21, non mancheranno i colpi di scena e delle rivelazioni scottanti. Liam è sempre più arrabbiato con, convinto che lei lo abbia tradito con Thomas. Lo Spencer, preoccupato per le sorti della moglie, si era recato a casa del Forrester. In un gioco di penombra e luci soffuse romantiche, il figlio di Bill ha visto il suo nemico baciare sua moglie. Una visione che lo ha messo al tappeto, tanto da non aver reagito ed essere scappato senza farsi sentire da nessuno. Putroppo Liam non conosce ancora la verità. Infatti Thomas non ha baciato la ...

Advertising

iochecazzoneso : @euphormione Ma più che altro io avrei voluto vedere i ricordi di Silente in cui ci fanno capire quali sono alcuni… - infoitcultura : Beautiful, trama 20 gennaio 2022: lo sdegno di Liam contro Hope - ParliamoDiNews : BEAUTIFUL: trama 21 gennaio 2022, anticipazioni puntata #beautiful #trama #gennaio #anticipazioni #puntata - maaparliamodime : Non so se guardate beautiful qui ma lo sceneggiatore cosa si fuma prima di scrivere la trama delle puntate vi prego… - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #21gennaio -