Agenzia delle Entrate: detrazioni sanitarie anche per questi prodotti (Di sabato 22 gennaio 2022) L’Agenzia delle Entrate comunica che gli italiani potranno detrarre le spese più diffuse in farmacia per alcuni prodotti che non sono farmaci La pandemia da Covid-19 ha cambiato tantissime abitudini degli italiani, prima tra tutte quella di indossare i dispositivi di protezione individuale, ovvero le mascherine. Questo comporta una spesa in più per le famiglie L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 22 gennaio 2022) L’comunica che gli italiani potranno detrarre le spese più diffuse in farmacia per alcuniche non sono farmaci La pandemia da Covid-19 ha cambiato tantissime abitudini degli italiani, prima tra tutte quella di indossare i dispositivi di protezione individuale, ovvero le mascherine. Questo comporta una spesa in più per le famiglie L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Agenzia_Ansa : È Genova la città scelta da Pfizer-Biontech per uno studio sui vaccini anti-covid. Chi parteciperà alla ricerca dov… - Agenzia_Ansa : In Kenya elefantessa partorisce due gemelli, un maschio e una femmina. Un evento raro in una delle specie a rischio… - Agenzia_Ansa : La Russia vuole il ritiro delle truppe Nato dalla Romania e dalla Bulgaria, nell'ambito di un trattato per la de-es… - Cikyridozza : RT @LegaleMeglio: ?? Pochi giorni fa è stato pubblicato l'ultimo rilevamento dell'agenzia europea per il monitoraggio delle sostanze stupefa… - Bepositive1991 : @marcoboscani @Agenzia_Ansa Parte delle libertà e diritti è che non abbattono il tuo animale. Visto in maniera 'as… -