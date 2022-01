“Vi devo chiedere scusa”. Federica Sciarelli parla al pubblico di Chi l’ha visto. E si spiega tutto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la pausa di Natale, i fedelissimi telespettatori di Chi l’ha visto erano in fibrillazione per il ritorno del programma e, soprattutto, per rivedere Federica Sciarelli al comando, come oramai dal lontano 2004. La prima puntata del 2022 era prevista per lo scorso mercoledì 12 gennaio ma, com’è stato notato con delusione, qualcosa è poi andato storto. Proprio quando mezza Nazione era pronta ad assaporarsi una nuova puntata di Chi l’ha visto, arrivato alla 34esima edizione, ecco che in onda su Rai 3 è comparso il film Ottilie Faber Castell – Una donna coraggiosa. Bella pellicola, niente in contrario, se non fosse che a tutti aspettavano Federica Sciarelli che, nelle ultime ore, ha fatto chiarezza. Federica ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo la pausa di Natale, i fedelissimi telespettatori di Chierano in fibrillazione per il ritorno del programma e, soprat, per rivedereal comando, come oramai dal lontano 2004. La prima puntata del 2022 era prevista per lo scorso mercoledì 12 gennaio ma, com’è stato notato con delusione, qualcosa è poi andato storto. Proprio quando mezza Nazione era pronta ad assaporarsi una nuova puntata di Chi, arrivato alla 34esima edizione, ecco che in onda su Rai 3 è comparso il film Ottilie Faber Castell – Una donna coraggiosa. Bella pellicola, niente in contrario, se non fosse che a tutti aspettavanoche, nelle ultime ore, ha fatto chiarezza....

