Uomini e Donne | Federica Aversano prima di corteggiare Matteo Ranieri ha partecipato a Miss Italia | le foto

Leggi su isaechia

(Di giovedì 20 gennaio 2022)è fra le corteggiatrici dipiù apprezzate. La sua storia particolare e la sua bellezza mediterranea non hanno lasciato indenne il pubblico di Maria De Filippi tant’è che ormai in tanti stanno facendo il tifo affinché sia lei la scelta di. Sapevate però che la bella corteggiatrice non è affatto nuova al mondo dello spettacolo? Proprio così!infatti hanel 2018 a, aggiudicandosi la fascia diEleganza Campania. Nata nel 1993,non è solo la classica “bella che non balla”, amatissima per la sua grazia e la sua simpatia, ha addirittura all’attivo due lauree, una in ...