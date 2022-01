Ultime Notizie Roma del 20-01-2022 ore 10:10 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ripristino della pista di atterraggio dell’aeroporto internazionale di fumatori coperta da una coltre di cenere dopo la violenta eruzione del sottomarino unga unga unga a paia permesso l’atterraggio del primo aereo straniero con aiuti a forniture idriche per la popolazione delle Tonga il c130 inviato dalla Nuova Zelanda era già stato annunciato dal ministro degli Esteri neozelandese non hai amauta fra i beni di prima necessità ci sono acqua generatori equipe igienici presto arriverà anche la Marina neozelandese navigazione da giorni con due navi la Wellington e la A8 che oltre alle forniture militari trasporteranno un elicottero Sprite i particolari per fronteggiare le emergenze idriche la Autora potrà garantire 250 ml di acqua potabile produrne 70.000 giorno grazie Un ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ripristino della pista di atterraggio dell’aeroporto internazionale di fumatori coperta da una coltre di cenere dopo la violenta eruzione del sottomarino unga unga unga a paia permesso l’atterraggio del primo aereo straniero con aiuti a forniture idriche per la popolazione delle Tonga il c130 inviato dalla Nuova Zelanda era già stato annunciato dal ministro degli Esteri neozelandese non hai amauta fra i beni di prima necessità ci sono acqua generatori equipe igienici presto arriverà anche la Marina neozelandese navigazione da giorni con due navi la Wellington e la A8 che oltre alle forniture militari trasporteranno un elicottero Sprite i particolari per fronteggiare le emergenze idriche la Autora potrà garantire 250 ml di acqua potabile produrne 70.000 giorno grazie Un ...

