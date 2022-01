Torna Viaggio nella Grande Bellezza Speciale Quirinale in tv, Cesare Bocci ci riprova (Di giovedì 20 gennaio 2022) Torna in onda Viaggio nella Grande Bellezza Speciale Quirinale in tv. Il programma condotto da Cesare Bocci doveva debuttare con la nuova edizione il 7 gennaio 2022, ma Mediaset ha fatto un passo indietro. Al suo posto è andato in onda il Grande Fratello Vip, una decisione che ha fatto infuriare il pubblico e lo stesso conduttore e attore, Cesare Bocci. L’attore si è sfogato su Instagram, esprimendo tutto il suo dispiacere per essere stato messo all’angolo – di nuovo. Non è infatti la prima volta che Viaggio nella Grande Bellezza viene sospeso o cancellato, a causa dell’indice di ascolto troppo basso per la rete ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)in ondain tv. Il programma condotto dadoveva debuttare con la nuova edizione il 7 gennaio 2022, ma Mediaset ha fatto un passo indietro. Al suo posto è andato in onda ilFratello Vip, una decisione che ha fatto infuriare il pubblico e lo stesso conduttore e attore,. L’attore si è sfogato su Instagram, esprimendo tutto il suo dispiacere per essere stato messo all’angolo – di nuovo. Non è infatti la prima volta cheviene sospeso o cancellato, a causa dell’indice di ascolto troppo basso per la rete ...

Advertising

Grillology : RT @KersevanRoberto: Questa l'ho gia' commentata?? Percorso di nave trasporta LNG: partita da Corpus Christi (Texas), diretta in Asia... pa… - anordestdiche : Torna in presenza Be Comics!, tre giorni tra #fumetti, #videogame, #esport e intrattenimento geek @becomicspadova - compassforyou : #OsservatorioCompass - Aspettative 2022. Il 45% degli italiani è ottimista sulla ripresa economica del Paese e torn… - furdise : RT @KersevanRoberto: Questa l'ho gia' commentata?? Percorso di nave trasporta LNG: partita da Corpus Christi (Texas), diretta in Asia... pa… - FabioRocco86 : RT @KersevanRoberto: Questa l'ho gia' commentata?? Percorso di nave trasporta LNG: partita da Corpus Christi (Texas), diretta in Asia... pa… -