[SWITCH] Rilasciato Atmosphère 1.2.6 compatibile con il firmware 13.2.1 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lo sviluppatore SciresM ha Rilasciato il suo sessantreesimo aggiornamento di Atmosphère con la nuova versione 1.2.6 compatibile con il nuovo firmware 13.2.1. Atmosphère è composto da più componenti, ognuno dei quali sostituisce/modifica un diverso componente del sistema: Fusée: First-stage Loader, responsabile del caricamento e della convalida della fase 2 (TrustZone personalizzato) più pacchetto2 (Kernel/FIRM sysmodules) e dell'applicazione delle patch necessarie. Sostituisce tutte le funzionalità normalmente in Package1loader/NX Bootloader. Sept: Payload utilizzato per abilitare il supporto per la derivazione della chiave di runtime su 7.0.0. Exosphère: TrustZone personalizzato, per eseguire un Secure Monitor personalizzato Thermosphère: supporto EL2 EmuNAND, ovvero backup e utilizzo di immagini ...

