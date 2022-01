Stefano Pesce | chi è la moglie Barbara Mautino | “Condividiamo tutto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Nato a Bologna nel 1967,è diventato presto un volto noto della televisione italiana, grazie ai suoi ruoli in alcune fiction di assoluto successo come Distretto di Polizia, RIS – Delitti imperfetti e Il tredicesimo apostolo. La formazione dell’attore avviene a Milano, presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi, dove si diploma nel 1996. Due anni si specializza a Roma, e da lì la sua carriera spicca il volo, conche s’impone come una presenza fissa sul piccolo schermo. Da parecchio tempocondivide la propria vita con un’altra attrice:. I due stanno insieme dal 1998 e oltre alla vita sentimentale condividono anche quella professionale. La donna ha esordino al cinema nel 1995, nel film Banditi di Mignucci. Ha ...