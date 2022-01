Sinner | si scatena il ' fanta - allenatore' Sharapova super coach?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sinner scatena

è il miglior talento che ho visto nell'ultimo decennio. Ha il potenziale per vincere tanti Slam', ha dichiarato l'ex n.1 al mondo che di Major ne sa qualcosa avendone vinti ben 7. L'indiziata ...Il break viene confermato nel game seguente, conmolto sofferente in fase di ricezione. L'altoatesino sinel suo turno in battuta, scrivendo un altro 40 - 0 : gli sforzi di rimonta ...È partita la caccia alla new entry nel team dell’altoatesino dopo che in conferenza ha detto che a Piatti potrebbe aggiungersi un'altra figura. Ed è subito tormentone ...Mentre sono in corso gli Australian Open, le stampa sportiva si arrovella su quale possa essere il nome del nuovo supercoach evocato da Jannik Sinner. Per La Stampa sarebbe l'ex campione americano Joh ...