“Senza dignità | è da querela!” | baraonda in studio da Massimo Giletti | lite sconvolgente in diretta VIDEO

Leggi su specialmag

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Momenti di panico quelli vissuti daa Non è l’Arena. La situazione è diventata incontrollabile e son volate parole pesanti: momenti di delirio in(Youtube)Ormai la pandemia ha raggiunto ogni aspetto della cultura mediatica. Nei salotti televisivi, in particolar modo, la discussione sul Covid-19 e sui vaccini diventa sempre il tema preponderante. Se, da un lato, c’è chi preferisce ospitare solo scienziati e giornalisti vaccinati e convinti nei confronti del vaccino, dall’altro c’è chi vuole alimentare il dialogo e il confronto.è uno di questi e nel suo Non è l’Arena crea sempre momenti di forte discussione, a volte costruttiva e altre meno, tra le due fazioni. Ieri sera però la cosa ha assunto toni davvero ...