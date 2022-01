Rossi e i guai con il fisco: 'In trappola per i manager, ho imparato a fidarmi solo di me stesso' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Icona, leggenda, recordman. Per Valentino Rossi gli aggettivi si sprecano, ma anche il campione italiano è incappato in gravi scivoloni e non solo in pista. L'esempio più eclatante resta il 2007, un ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Icona, leggenda, recordman. Per Valentinogli aggettivi si sprecano, ma anche il campione italiano è incappato in gravi scivoloni e nonin pista. L'esempio più eclatante resta il 2007, un ...

Advertising

Raymond90270496 : RT @Gazzetta_it: Valentino Rossi e i guai con il fisco: 'In trappola per i manager, ho imparato a fidarmi solo di me stesso' - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Rossi e i guai con il fisco: 'In trappola per i manager, ho imparato a fidarmi solo d… - Gazzetta_it : Valentino Rossi e i guai con il fisco: 'In trappola per i manager, ho imparato a fidarmi solo di me stesso' - Andrea__Rossi : RT @AlbertoBagnai: E qui vedete l’ovvia origine del male. Saranno guai anche per loro, perché a differenza che per l’austerità in questo ca… - infoitcultura : Benedetta Rossi guai in vista? Il messaggio preoccupa i fan -