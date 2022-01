Rally, Sebastien Ogier domina la prima giornata del Rally di Montecarlo e allunga subito sui rivali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Con la prima giornata del Rally di Montecarlo, ha preso ufficialmente il via l’attesissimo Mondiale di Rally 2022. La cinquantesima edizione del campionato ha vissuto l’apertura tra le strade del Principato, con i primi stage della tappa d’esordio di una stagione che, ricordiamolo, vivrà altri 12 appuntamenti, e si concluderà in Giappone nel fine settimana del 10-13 novembre. Il giovedì del Principato ha subito eletto Sebastien Ogier (Toyota) che chiude la giornata con 6.7 secondi di vantaggio su Sebastien Loeb (Ford Puma), mentre è terzo il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 11.2. Quarto l’ennesimo francese, Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally) a ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Con ladeldi, ha preso ufficialmente il via l’attesissimo Mondiale di2022. La cinquantesima edizione del campionato ha vissuto l’apertura tra le strade del Principato, con i primi stage della tappa d’esordio di una stagione che, ricordiamolo, vivrà altri 12 appuntamenti, e si concluderà in Giappone nel fine settimana del 10-13 novembre. Il giovedì del Principato haeletto(Toyota) che chiude lacon 6.7 secondi di vantaggio suLoeb (Ford Puma), mentre è terzo il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 11.2. Quarto l’ennesimo francese, Adrien Fourmaux (Ford Puma) a ...

