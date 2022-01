Quirinale, Berlusconi verso lo scioglimento della riserva (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Silvio Berlusconi sembra orientato a sciogliere entro domenica la riserva sulla sua candidatura al Quirinale. Secondo quanto si apprende, il leader di Forza Italia oggi non avrebbe partecipato a riunioni e non è ancora chiaro se ci sarà o no un vertice con gli altri leader del centrodestra entro il fine settimana. Ma, appunto, la decisione sulla candidatura dovrebbe essere comunque comunicata formalmente prima dell’inizio delle votazioni previste lunedì 24 gennaio alle ore 15. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – Silviosembra orientato a sciogliere entro domenica lasulla sua candidatura al. Secondo quanto si apprende, il leader di Forza Italia oggi non avrebbe partecipato a riunioni e non è ancora chiaro se ci sarà o no un vertice con gli altri leader del centrodestra entro il fine settimana. Ma, appunto, la decisione sulla candidatura dovrebbe essere comunque comunicata formalmente prima dell’inizio delle votazioni previste lunedì 24 gennaio alle ore 15. L'articolo L'Opinionista.

