Quando serve il green pass base o quello rafforzato (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Mezzi di trasporto pubblico non di linea o mezzi di trasporto privati, negozi al di fuori di centri commerciali, uffici pubblici, scuole superiori, attività sportive all'aperto, cerimonie religiose o civili. Sono i luoghi e le situazioni principali in cui, secondo le nuove diposizioni, non è necessario esibire la Certificazione verde, o green pass. Distinto in ‘base', ‘rafforzato' e ‘booster', il green pass è una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code volto ad attestarne autenticità e validità. Entrata in vigore dal primo luglio 2021 sulla base del Regolamento europeo, la Certificazione verde è una misura di mitigazione della pandemia ed è stata adottata in tutti i ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Mezzi di trasporto pubblico non di linea o mezzi di trasporto privati, negozi al di fuori di centri commerciali, uffici pubblici, scuole superiori, attività sportive all'aperto, cerimonie religiose o civili. Sono i luoghi e le situazioni principali in cui, secondo le nuove diposizioni, non è necessario esibire la Certificazione verde, o. Distinto in ‘', ‘' e ‘booster', ilè una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code volto ad attestarne autenticità e validità. Entrata in vigore dal primo luglio 2021 sulladel Regolamento europeo, la Certificazione verde è una misura di mitigazione della pandemia ed è stata adottata in tutti i ...

petergomezblog : Covid, da Pregliasco ad Andreoni a Bisceglia: “Il bollettino serve, toglierlo sarebbe come rompere il termometro qu… - infoitinterno : Quando serve il green pass base o quello rafforzato - bts__haruman : @manuestrella6 si quando non serve, anzi 'sensa senso' come dice lei lol - zumzumpapa_2 : @Dany_morritz @RealF0lkBlues @ElfReloaded1 @Matteo721548991 @Aesse175 Intanto però è vero che per donare non serve… - AvvChierichetti : QUANDO LO SVILUPPO DI UN AEROPORTO CRESCE INSIEME AL TERRITORIO - Come è stato fatto a Brescia serve un nuovo Piano… -