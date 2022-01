Quali Regioni stanno istituendo lo “psicologo di base” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Durante la discussione della nuova legge di bilancio, il Governo italiano ha bocciato la proposta di istituire il cosiddetto bonus psicologo, che avrebbe potuto garantire l’accesso pubblico alla psicoterapia. Un tema di cui si parla da anni e che, con gli effetti devastanti della pandemia, si rende ancora più urgente. Proprio per questo motivo le singole Regioni italiane si stanno mobilitando per fare in modo che la mancata approvazione del bonus non impedisca alle persone di usufruire di un servizio così importante. Ecco come si stanno muovendo. La Lombardia, ad esempio, è la prima regione italiana ad aver approvato l’istituzione dello psicologo di base: la giunta regionale ha infatti approvato la mozione del consigliere Niccolò Carretta, il quale proponeva l’inserimento di ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 20 gennaio 2022) Durante la discussione della nuova legge di bilancio, il Governo italiano ha bocciato la proposta di istituire il cosiddetto bonus, che avrebbe potuto garantire l’accesso pubblico alla psicoterapia. Un tema di cui si parla da anni e che, con gli effetti devastanti della pandemia, si rende ancora più urgente. Proprio per questo motivo le singoleitaliane simobilitando per fare in modo che la mancata approvazione del bonus non impedisca alle persone di usufruire di un servizio così importante. Ecco come simuovendo. La Lombardia, ad esempio, è la prima regione italiana ad aver approvato l’istituzione dellodi: la giunta regionale ha infatti approvato la mozione del consigliere Niccolò Carretta, il quale proponeva l’inserimento di ...

