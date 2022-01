Masterchef, le lacrime non aiutano il programma? Critiche per la nuova edizione (Di giovedì 20 gennaio 2022) La nuova edizione di Masterchef Italia sta piacendo a tantissimi telespettatori ma tanti altri stanno criticando un sempre più frequente ricorso alle lacrime da parte dei concorrenti in gara. Soltanto impressioni o legittime recriminazioni da parte dei fan? LEGGI ANCHE :– Chi è il più ricco, Carlo Cracco o Antonino Cannavacciuolo? Ecco quanto guadagnano i famosi chef stellati I telespettatori di Masterchef Italia 11 recriminano un ricorso smodato delle lacrime da parte dei concorrenti del talent show culinario prodotto da Endemol Shine Italy: è la verità? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa SkyMasterchef 11: troppi i concorrenti che si lasciano andare alle lacrime? Partiamo dal principio. Tutto è cominciato da un post di ... Leggi su funweek (Di giovedì 20 gennaio 2022) LadiItalia sta piacendo a tantissimi telespettatori ma tanti altri stanno criticando un sempre più frequente ricorso alleda parte dei concorrenti in gara. Soltanto impressioni o legittime recriminazioni da parte dei fan? LEGGI ANCHE :– Chi è il più ricco, Carlo Cracco o Antonino Cannavacciuolo? Ecco quanto guadagnano i famosi chef stellati I telespettatori diItalia 11 recriminano un ricorso smodato delleda parte dei concorrenti del talent show culinario prodotto da Endemol Shine Italy: è la verità? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Sky11: troppi i concorrenti che si lasciano andare alle? Partiamo dal principio. Tutto è cominciato da un post di ...

Advertising

_mkookie7 : io sono in lacrime per la storia che sta raccontando il vecchietto in masterchef no ma assurdo non ce la faccio sto… - MattiaFrancis : RT @AliceLiani_: Quest’anno a #Masterchef condiscono i piatti con le lacrime - AliceLiani_ : Quest’anno a #Masterchef condiscono i piatti con le lacrime - Agrodolceit : Masterchef 11: la nuova puntata in una valle di lacrime - angiuoniluigi : RT @repubblica: Masterchef 11, obiettivo: ritrovare le radici del gusto nei prodotti poveri, tra patate e lacrime [di Eleonora Cozzella] ht… -