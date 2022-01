LDT | “Milan-Juventus | arbitra Orsato | Di Bello al VAR | Non c’è limite alla vergogna dell’AIA”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 20 gennaio 2022), Dial VAR. Un tifoso punta il dito contro l’AIA rea di utilizzare due pesi e due misure”. Nel campionato in cui al Napoli vengono scipparti scudetti a causa di errorili plateali, l’AIA decide di chiedere pubblicamente scusa alper gli errori di Serra nella sfida contro lo Spezia. Serra è stato sospeso per un turno di serie A, sarà Var in Brescia-Ternana in Serie B. Le sorprese in serie A non finite, sarà infattil’arbitro di, big match della 23.a giornata di Serie A e in programma domenica alle 20.45. Dial Var. Un tifoso del Napoli, Genny M. ha scrittonostra redazione criticando la designazione di ...