Lavoro | Cnel | in 20 mesi precariato in aumento | +5 | 4%

Advertising

MIannucci80 : RT @FEDERLAZIO: #CNEL Seduta congiunta Commissioni Istruttorie sul tema 'Quantità e qualità del lavoro alla luce del XXIII Rapporto del CNE… - CavalliniManola : RT @FiomGD: CNEL: 23° Rapporto mercato del Lavoro e Contrattazione Collettiva, 2021 - FiomGD : CNEL: 23° Rapporto mercato del Lavoro e Contrattazione Collettiva, 2021 - robybat2 : RT @FEDERLAZIO: #CNEL Seduta congiunta Commissioni Istruttorie sul tema 'Quantità e qualità del lavoro alla luce del XXIII Rapporto del CNE… - StefaniaArciell : RT @luisaregimenti: La #sicurezza e la #salute sui luoghi di #lavoro sono fondamentali. Oggi alle 11:30 il mio intervento al 1° Vertice Naz… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Cnel

askanews

... di genere e di territorio", ha detto il presidente del, Tiziano Treu. Per Treu, "restano troppo diffuse ed elevate le forme diprecario, come il part - time involontario e i contratti a ...Ed il punto è stato colto nel migliore dei modi anche da Tiziano Treu, già Ministro dele oggi presidente del, sottolineando che "Il maggior successo del privato rispetto al pubblico è ...I lavoratori dipendenti a tempo determinato sono aumentati del 5,4%, passando dai 2,9 milioni di febbraio 2020 a 3 milioni e 67 mila di ottobre 2021. Si tratta un numero maggiore di quello pre-pandemi ...Domani, giovedì 20 gennaio a Roma, presso il Cnel (viale David Lubin 2, inizio ore 9,30), è in programma la presentazione del Rapporto sull’evoluzione del mercato del lavoro e delle imprese nel settor ...