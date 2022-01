La sofferenza di Alessia Macari che confida la verità sul parto. Le lacrime del marito (Di giovedì 20 gennaio 2022) Alessia Macari è diventata mamma il 14 gennaio, adesso sta bene, è felice con la sua piccolina ma solo ieri è riuscita a fare l’annuncio più bello della sua vita, del parto, della nascita di sua figlia. Ieri Alessia Macari e suo marito hanno annunciato che era nata Nevaeh. Solo ieri la figlia era tra le braccia della sua mamma e del suo papà, prima invece è stato un incubo. Il grazie per i tanti messaggi di auguri ma solo adesso la ciociara di Avanti un altro ha spiegato cosa è successo. E’ una sofferenza che non dimenticherà mai, si rivolge a tutte le mamme, certa che comprenderanno cosa significhi non vedere il proprio figlio appena nato, non vederlo per giorni. Tutto a causa del covid. Alessia Macari tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 gennaio 2022)è diventata mamma il 14 gennaio, adesso sta bene, è felice con la sua piccolina ma solo ieri è riuscita a fare l’annuncio più bello della sua vita, del, della nascita di sua figlia. Ierie suohanno annunciato che era nata Nevaeh. Solo ieri la figlia era tra le braccia della sua mamma e del suo papà, prima invece è stato un incubo. Il grazie per i tanti messaggi di auguri ma solo adesso la ciociara di Avanti un altro ha spiegato cosa è successo. E’ unache non dimenticherà mai, si rivolge a tutte le mamme, certa che comprenderanno cosa significhi non vedere il proprio figlio appena nato, non vederlo per giorni. Tutto a causa del covid.tra ...

Advertising

Alessia_ing : RT @Eclissi18: 'vittima dell'inquinamento' 'In completo stato di sofferenza è stata trattata nel tentativo di farle riprendere la normale… - Alessia_ing : RT @Gitro77: Forse un giorno anche i traditori e gli incapaci oggi al Governo chiederanno scusa per quello che hanno fatto negli ultimi due… - alessia_smile6 : RT @alessia_smile6: allontana da me questo calice di dolore! però non fare quello che voglio io ma quel che vuoi tu. un esplicito invito a… - alessia_smile6 : allontana da me questo calice di dolore! però non fare quello che voglio io ma quel che vuoi tu. un esplicito invit… -