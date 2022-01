La senatrice e scienziata Elena Cattaneo rapinata e ferita a Milano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Laa vita di origini bergamascheè stata vittima di una rapina amercoledì alle 9,30 nella metropolitana della Stazione Centrale. Dalle prime ricostruzioni la biologa 59enne stava cambiando linea del metrò, passando dalla Verde alla Gialla camminando nei corridoi di collegamento, quando si è accorta che qualcuno le stava toccando lo zaino e le stava sfilando il portafoglio. La, secondo quanto riferito alla polizia metropolitana, avrebbe cercato di fermare la ladra, una donna, ma sarebbe stata spintonata con forza. Laè così caduta e si èa una gamba. Sul posto è arrivato il 118 che l’ha trasportata in ospedale in codice verde. La polizia ferroviaria ha poi ritrovato il portafoglio, con i documenti e altri ...

... il trasferimento in ospedale Nel momento in cui laa vita ha notato il tentativo di ... La ladra, invece, è riuscita a scappare , portando con sé il portafoglio della. Alle forze ...Lo dichiara in una nota laa vita eElena Cattaneo , derubata e spintonata questa mattina in metropolitana di Milano . 'Sono a casa, mi sto riprendendo dalla disavventura - ...La senatrice a vita scippata nel cambio tra la linea verde e la linea gialla del metrò: «Ora sono a casa, mi sto riprendendo». Ritrovato il portafogli, spariti i contanti ...Mentre il portafoglio è stato ritrovato dalla polizia ferroviaria «Desidero ringraziare tutti coloro che in queste ore, privatamente e pubblicamente, mi stanno esprimendo vicinanza per lo spiacevole e ...