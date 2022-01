La Roma va ai quarti di Coppa Italia battuto in rimonta il Lecce

(Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Inlabatte il3-1 e si guadagna il pass per icontro l'Inter. Nel primo tempo Kumbullail gol del vantaggio di Calabresi. Nella ripresa le reti di Abraham e Shomudorov. Mourinho conferma Oliveira a centrocampo, dirotta Maitland-Niles a sinistra e punta su Afena a sostegno di Abraham; Baroni in avanti si affida a Di Mariano e Olivieri.poco aggressiva in avvio, e dopo un tiro alto dal limite di Veretout è ila passare in vantaggio con un colpo di testa di Calabresi sugli sviluppi di un corner: l'arbitro annulla per offside segnalato dal guardalinee ma un lungo controllo al Var dimostra la regolarità della posizione di Gargiulo. Latarda a reagire e la sveglia arriva solo al ...

Advertising

VoceGiallorossa : ????????? Coppa Italia Femminile - Il programma dell'andata dei quarti: Como Women-@ASRomaFemminile sabato 29 gennaio a… - pazdek : Jannik da San Candido - Trentino Alto Adige. Matteo da Roma - Lazio. Due italiani ai quarti dell'Australian Open.… - lello_roma : RT @Eurosport_IT: Ma quanto siamo orgogliosi di voi? ?????? Matteo e Jannik ai quarti degli @AustralianOpen: è il miglior risultato dal Rola… - Delfo177 : @TuttoMercatoWeb @AntoVitiello Ditelo a Roma e Venezia… Minchia che ?? Pensate ad arrivare quarti ?? - lello_roma : Eterno Matteo!! Avanti così QUARTI @AustralianOpen e best ranking #6 al mondo!!! Enorme!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Roma quarti

A febbraio , infatti, l'Inter affronterà quattro gare decisive : il derby di campionato contro il Milan (06/02), idi finale di Coppa Italia con la(09/02), la trasferta di Napoli in ...- "Bisogna tenere i piedi per terra ma anche essere consapevoli che si tratta di un record storico per il tennis italiano, se contiamo anche iraggiunti nel torneo di doppio con Bolelli e ...Il Setterosa in World League in Russia col debutto di Carlo Silipo in panchina. Il Recco in Champions League a Milano, col debutto della pallanuoto nella piscina Aquamore della Bocconi. Momenti di pal ...ROMA (ITALPRESS) - "Bisogna tenere i piedi per terra ma anche essere consapevoli che si tratta di un record storico per il tennis italiano, se contiamo anche i quarti raggiunti nel torneo di doppio co ...