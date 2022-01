Infortunio Correa, esami domani: gli ultimi aggiornamenti (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Le condizioni dell’attaccante argentino Secondo quanto raccolto da InterNews24 Correa nella giornata di domani si sottoporrà visite strumentali dopo l’Infortunio rimediato contro l’Empoli. L’attaccante salterà certamente Venezia e convocazione in Nazionale, la speranza è che il problema non sia grave e che possa tornare disponibile già dopo la sosta nel derby contro il Milan. Stando ad una prima diagnosi di ieri si dovrebbe trattare di un risentimento al flessore della coscia sinistra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) . Le condizioni dell’attaccante argentino Secondo quanto raccolto da InterNews24nella giornata disi sottoporrà visite strumentali dopo l’rimediato contro l’Empoli. L’attaccante salterà certamente Venezia e convocazione in Nazionale, la speranza è che il problema non sia grave e che possa tornare disponibile già dopo la sosta nel derby contro il Milan. Stando ad una prima diagnosi di ieri si dovrebbe trattare di un risentimento al flessore della coscia sinistra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

