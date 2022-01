I grandi affari a scadenza zero del calcio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il calcio attuale è un gran circo nel quale le migliori performance vanno pagate ai prezzi più alti. Ma è anche un circo nel quale occorre essere più furbi degli altri e approfittare di alcuni momenti particolari. È un po’ quello che pensano vari club al momento di prodigarsi nell’ingaggio di calciatori, il cui contratto sta per scadere prossimamente e il cui cartellino sarà gratis a partire dal prossimo mese di giugno. Nel panorama attuale del calcio europeo, vi sono vari fenomeni che saranno liberi a parametro zero quest’estate e potranno così, se vorranno, cambiare maglia per realizzare una nuova avventura. Mbappé e Dybala, pezzi pregiati nel calciomercato Tra i calciatori più talentuosi che si liberano gratis a giugno, vi sono in primis Kylian Mbappé e Paulo Dybala. Il francese attaccante del Paris Saint ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilattuale è un gran circo nel quale le migliori performance vanno pagate ai prezzi più alti. Ma è anche un circo nel quale occorre essere più furbi degli altri e approfittare di alcuni momenti particolari. È un po’ quello che pensano vari club al momento di prodigarsi nell’ingaggio di calciatori, il cui contratto sta per scadere prossimamente e il cui cartellino sarà gratis a partire dal prossimo mese di giugno. Nel panorama attuale deleuropeo, vi sono vari fenomeni che saranno liberi a parametroquest’estate e potranno così, se vorranno, cambiare maglia per realizzare una nuova avventura. Mbappé e Dybala, pezzi pregiati nelmercato Tra i calciatori più talentuosi che si liberano gratis a giugno, vi sono in primis Kylian Mbappé e Paulo Dybala. Il francese attaccante del Paris Saint ...

Advertising

fabio_botteon : @HoaraBorselli O lasciare che a fare gli affari siano le grandi potenze su internet e far morire il commercio al dettaglio… - Telegarda : Grandi affari alla Expo Riva Schuh, 3.500 visitatori da 86 nazioni - - bennybuono : Il mondo degli studi professionali, in particolare i grandi studi di #avvocati di #affari mi hanno sempre affascina… - MicK_ele : @ElianoReale @SilvestriMd Parlane con i ristoratori milanesi e vedi come sono contenti dei grandi affari che stanno… - ocaignorante : @Barbara06340508 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non è una questione del sud,anzi i grandi affari le maffie le hann… -