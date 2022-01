Focolaio Covid al Venezia, aumentato il livello di sicurezza: niente spogliatoi e docce (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo le quattordici positività totali al Covid-19 (dieci scoperte oggi, quattro da sabato scorso) nel gruppo squadra del Venezia, il club lagunare ha deciso di rafforzare il proprio livello di sicurezza per far sì di provare a scongiurare ulteriori contagi e proteggere così i giocatori e i membri dello staff non contagiati. La squadra si è allenata regolarmente e al momento la partita contro l’Inter resta in programma, ma gli arancioneroverdi hanno deciso di far arrivare i giocatori ognuno con la propria vettura, tutti già vestiti per scendere in campo, senza utilizzo di spogliatoi e docce. Saranno effettuati tamponi in modo costante, in attesa della decisione dell’Asl competente. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo le quattordici positività totali al-19 (dieci scoperte oggi, quattro da sabato scorso) nel gruppo squadra del, il club lagunare ha deciso di rafforzare il propriodiper far sì di provare a scongiurare ulteriori contagi e proteggere così i giocatori e i membri dello staff non contagiati. La squadra si è allenata regolarmente e al momento la partita contro l’Inter resta in programma, ma gli arancioneroverdi hanno deciso di far arrivare i giocatori ognuno con la propria vettura, tutti già vestiti per scendere in campo, senza utilizzo di. Saranno effettuati tamponi in modo costante, in attesa della decisione dell’Asl competente. SportFace.

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, focolaio a Hong Kong tra 2mila criceti. In Sudafrica a rischio i felini negli zoo. In Israele 130mila contag… - FBiasin : #Venezia, focolaio covid: 8 giocatori e 6 membri dello staff positivi, #InterVenezia di sabato a rischio rinvio. - StefanoFeltri : ??????Il 27 febbraio 2020, sei giorni dopo la notizia del primo focolaio di Covid-19 a Codogno, dal conto di Berluscon… - Aquila6811 : RT @sportface2016: Focolaio #Covid al #Venezia, aumentato il livello di sicurezza: niente spogliatoi e docce in allenamento - sportface2016 : Focolaio #Covid al #Venezia, aumentato il livello di sicurezza: niente spogliatoi e docce in allenamento -