Ecco il documento segreto su Grillo che nessuno vi farà leggere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Qual è il colmo per un movimento nato dal Vaffa Day, cresciuto maledicendo "la casta" e diventato adulto combattendo le lobby di Stato? Finire nell'elenco dei "lobbisti" finanziati da una grande azienda a rischio bancarotta. Se non fosse scritto nero su bianco nella "relazione tecnica" sul bilancio della Moby Spa, società dell'armatore Vincenzo Onorato indagato assieme a Beppe Grillo per traffico di influenze illecite, potrebbe apparire uno scherzo. O una barzelletta. Invece è tutto vero. Non entreremo nel merito dell'inchiesta, delle presunte pressioni che Grillo avrebbe fatto su ministri e parlamentari grillini per sostenere le istanze di Onorato. Siamo e restiamo garantisti, anche quando c'è il comico di mezzo. E poi il "traffico di influenze illecite" è un reato così fumoso che solo il M5S e il suo dj Fofò potevano pensare di aumentarne le pene ...

