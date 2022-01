Covid, rimandare cure no vax? Il ‘no’ di Bassetti, Andreoni e Falcone (Di giovedì 20 gennaio 2022) rimandare le cure e le operazioni non urgenti per dei pazienti no vax? “Io sono sempre stato duro nello spingere le persone a vaccinarsi” contro Covid-19, “ma non possiamo dire che se non sei vaccinato non ti curo. Non è corretto Gli ospedali devono avere dei percorsi per chi non è vaccinato, ma che deve poter fare un intervento programmato in sicurezza. Personalmente non lo trovo giusto rimandare gli interventi e se lo avessero fatto nel mio ospedale non sarei stato molto contento”. E’ netto il ‘no’ di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, che commenta così all’Adnkronos Salute le polemiche che hanno investito l’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano e il direttore sanitario Fabrizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022)lee le operazioni non urgenti per dei pazienti no? “Io sono sempre stato duro nello spingere le persone a vaccinarsi” contro-19, “ma non possiamo dire che se non sei vaccinato non ti curo. Non è corretto Gli ospedali devono avere dei percorsi per chi non è vaccinato, ma che deve poter fare un intervento programmato in sizza. Personalmente non lo trovo giustogli interventi e se lo avessero fatto nel mio ospedale non sarei stato molto contento”. E’ netto ildi Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, che commenta così all’Adnkronos Salute le polemiche che hanno investito l’Istituto ortopedico Galeazzi di Milano e il direttore sanitario Fabrizio ...

