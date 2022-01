Covid, oggi nel Lazio oltre 13mila contagi, ma indice Rt scende: probabile rallentamento (Di giovedì 20 gennaio 2022) Covid. Continua senza inibizioni la circoLazione di Omicron nella Regione Lazio, sebbene con un lieve calo per la giornata di oggi che fa presagire, si spera, un rallentamento della curva pandemica. Due sono le opzioni: o il picco della curva è molto vicino, oppure lo si è già passato nei giorni trascorsi. In ogni caso, l’allerta rimane alta e i contagi anche. Ecco le parole di D’Amato per il bollettino di oggi. Leggi anche: Positivo al Covid il no vax Ugo Fuoco, esultò per la morte di Sassoli Le parole di D’Amato per il Lazio D’Amato: ”oggi nel Lazio su un totale di 107.505 tamponi, si registrano 13.423 nuovi casi positivi (-1.111), sono 15 i decessi (-3), 1.915 i ricoverati (+27), 202 le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 gennaio 2022). Continua senza inibizioni la circone di Omicron nella Regione, sebbene con un lieve calo per la giornata diche fa presagire, si spera, undella curva pandemica. Due sono le opzioni: o il picco della curva è molto vicino, oppure lo si è già passato nei giorni trascorsi. In ogni caso, l’allerta rimane alta e ianche. Ecco le parole di D’Amato per il bollettino di. Leggi anche: Positivo alil no vax Ugo Fuoco, esultò per la morte di Sassoli Le parole di D’Amato per ilD’Amato: ”nelsu un totale di 107.505 tamponi, si registrano 13.423 nuovi casi positivi (-1.111), sono 15 i decessi (-3), 1.915 i ricoverati (+27), 202 le ...

