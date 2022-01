Covid: aula Camera respinge pregiudiziali costituzionalità su decreto (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - L'aula della Camera ha respinto con 279 no, 12 sì e 26 astenuti le pregiudiziali di costituzionalità presentata da 'Alternativa c'è' al Dl sulle misure anti Covid che, tra l'altro, aveva introdotto l'obbligo vaccinale per i 50enni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - L'dellaha respinto con 279 no, 12 sì e 26 astenuti ledipresentata da 'Alternativa c'è' al Dl sulle misure antiche, tra l'altro, aveva introdotto l'obbligo vaccinale per i 50enni.

