Corsa al Quirinale | Conte incontra Salvini

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Oggi c’è stato un incontro tra Matteoe Giuseppe. Lo si apprende da fonti parlamentari leghiste e dei cinquestelle. Secondo quanto riferiscono le fonti leghiste si è trattato di “un incontro cordiale”. “Sulprocedono gli incontri con tutte le parti in causa e il centrodestra ragionerà e voterà compatto, sarà determinato e determinante e il ruolo di Berlusconi è e sarà fondamentale. Sono fiducioso”. Lo ha detto il leader della Lega Matteofacendo un punto stampa con i giornalisti sotto il Senato. “Di fronte all’assalto al Colle del centrodestra abbiamo dovuto trovare un equilibrio fra respingere l’assalto e tenere un canale di comunicazione, per un nome condiviso e non di parte, quindi non un nome di centrodestra. Dobbiamo trovare un accordo, su un nome super partes”. Lo ha detto ...