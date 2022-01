Corona virus: Italia, 2682041 attualmente positivi a test (+55451 in un giorno) con 142590 decessi (385) e 6593625 guariti (143029). Totale di 9418256 casi (188797) Dati della protezione civile: effettuati 1110266 tamponi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 2682041 attualmente positivi a test (+55451 in un giorno) con 142590 decessi (385) e 6593625 guariti (143029). Totale di 9418256 casi (188797) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 1110266 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 20 gennaio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(385) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

odalysio : Non c'è il corona virus c'è SOLAIO ?? al #gfvip #jessivip il tavolo da mangiare - AleTrainerxxx : ZEIST - I reparti degli ospedali in cui vengono curati i pazienti con corona virus stanno diventando sempre più vuo… - matlink1977 : @Zziagenio78 -'Corona Fabrizio' -'Corona Mauro' -'Corona' (la cantante) -'Corona' (il virus) - SimonaBellone : RT @SimonaBellone: ?? Buon ascolto di riflessioni ed emozioni in tempo di pandemia #covid19 #coronavirus ?? del concorso gratuito #CaARTEiv ??… - riccardoweiss : @lametabasta Come quella che nel 2017 aveva previsto il corona virus... -