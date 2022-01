Conte: “Intollerabile la chiusura in alcuni Comuni, il Governo intervenga” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Il Governo assuma iniziative per l’immediato ripristino del servizio scolastico in alcuni territori, come certi Comuni della provincia di Salerno, dove esso è negato a causa delle ordinanze dei sindaci”. Lo chiede Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, che sul tema ha presentato alla Camera una interrogazione ai Ministri dell’Istruzione e dell’Interno. “La scuola – continua il parlamentare – vive un momento di grande difficoltà. Il contagio mette a dura prova gli insegnanti, che stanno svolgendo un lavoro straordinario e di grande abnegazione, in condizioni difficili, e gli stessi ragazzi, con le loro famiglie. Ma la scelta del Governo è stata chiara: tenere le scuole aperte per non penalizzare ancora di più i giovani. L’ordinanza del presidente della Regione Campania, con cui venivano chiuse le ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Ilassuma iniziative per l’immediato ripristino del servizio scolastico interritori, come certidella provincia di Salerno, dove esso è negato a causa delle ordinanze dei sindaci”. Lo chiede Federico, deputato di Liberi e Uguali, che sul tema ha presentato alla Camera una interrogazione ai Ministri dell’Istruzione e dell’Interno. “La scuola – continua il parlamentare – vive un momento di grande difficoltà. Il contagio mette a dura prova gli insegnanti, che stanno svolgendo un lavoro straordinario e di grande abnegazione, in condizioni difficili, e gli stessi ragazzi, con le loro famiglie. Ma la scelta delè stata chiara: tenere le scuole aperte per non penalizzare ancora di più i giovani. L’ordinanza del presidente della Regione Campania, con cui venivano chiuse le ...

Advertising

carutig : RT @articoloUnoMDP: Federico Conte: il governo assuma iniziative per il ripristino del servizio scolastico negato a causa delle ordinanze d… - mgsnazionale : RT @articoloUnoMDP: Federico Conte: il governo assuma iniziative per il ripristino del servizio scolastico negato a causa delle ordinanze d… - articolounobas : RT @articoloUnoMDP: Federico Conte: il governo assuma iniziative per il ripristino del servizio scolastico negato a causa delle ordinanze d… - articoloUnoMDP : Federico Conte: il governo assuma iniziative per il ripristino del servizio scolastico negato a causa delle ordinan… - Scisciano : Scuola, Conte (LeU): “Intollerabile la chiusura in alcuni Comuni, governo intervenga”: Napoli, 19 Gennaio – “Il Gov… -